Хоккеисты «Калуги» дважды сыграют на этой неделе

На этой неделе хоккейный клуб «Калуга» проведет два матча в рамках Юниорской хоккейной лиги.

В среду, 20 декабря, наша команда в Ступино сыграет против местного «Капитана». Начало матча - в 10:00.

А в субботу, 23 декабря, на домашнем льду Дворца спорта «Центральный» калужане встретятся с командой из Ярославля.