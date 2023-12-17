В Калуге прошел открытый турнир по смешанным единоборствам

В воскресенье, 17 декабря, в Калуге провели открытый турнир по смешанным единоборствам, посвященный памяти калужан, которые погибли в локальных войнах и военных конфликтах, сообщает Минспорта.

300 спортсменов из 16 клубов боролись за медали и призы.

В общекомандном зачете лидер - клуб «Спарта», Калуга, второе место у обнинской спортшколы «Держава», третьей стала «Академия единоборств» из Обнинска.

Благодарственное письмо за развитие вида спорта получил от министра тренер из Балабанова Артем Алексенко, а от Союза ММА России - руководитель клуба «Спарта» Калуги Виктор Гаврилюк.

Елена Сумак. Фото минспорта региона. Опубликовано: 17.12.2023 15:51 200