Хоккеисты «Калуги» выиграли домашний матч

Пятую шайбу калужане забили в пустые ворота, когда команда из Твери сняла вратаря в попытке отыграться.

На льду арены «Космос» наша команда со счетом 5:3 победила клуб «Тверичи».

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