Больше половины жителей Калужской области регулярно занимаются физкультурой и спортом

В понедельник, 11 декабря, на заседании правительства Калужской области обсуждалась реализация проекта «Спорт в моем дворе».

Губернатор Владислав Шапша рассказал, что сейчас больше половины жителей региона постоянно занимаются физкультурой и спортом.

- Чтобы сделать такой досуг доступным для людей разного возраста, независимо от их места жительства, организуются бесплатные открытые спортивные площадки, - прокомментировал Шапша. - Число площадок увеличивается.