Олимпийская чемпионка Камила Валиева станет ведущей турнира фигуристов в Калуге

В субботу, 9 декабря, в Калуге во Дворце спорта «Центральный» пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

В наш город приедут сильнейшие юниоры России в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

Ведущей турнира станет олимпийская чемпионка Камила Валиева. Об этом сообщили в пятницу на ее страницах в соцсетях. Также Валиева выступит с показательным номером.

Также ожидается приезд в Калугу других известных российских фигуристов: Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова, Марка Кондратюка, Елизаветы Туктамышевой, Евгении Тарасовой, Владимира Морозова.