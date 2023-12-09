«Калуга» сыграет в «Космосе»

В воскресенье, 10 декабря, хоккейный клуб «Калуга» проведет очередной домашний матч в рамках первенства ЦФО среди юниоров до 18 лет.

Игра против «Полета» из Рыбинска начнется в 15:00 на льду арены «Космос» на улице генерала Попова.

Ранее калужские хоккеисты играли во Дворце спорта «Центральный», но в этот раз площадка там будет занята фигуристами. Вход на матч бесплатный, но нужно получить билет в кассе.