В Калуге каток на Старом Торге откроется 25 декабря

В Калуге каток на площади Старый Торг перед зданием областной администрации планируется открыть 25 декабря. Об этом сообщили в городской управе.

Сейчас продолжаются монтажные работы.

Каток будет больше, чем в прошлом году. Длина составит 50 метров, ширина – 20 метров.

Покататься и взять на прокат коньки можно будет бесплатно, но нужна запись. На сайте она будет открываться за два часа до начала сеанса, а непосредственно на площади – за один час.

Планируется, что каток проработает до весны.