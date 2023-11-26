В Калуге на первенстве области по художественной гимнастике зафиксирован рекорд

В течение трех дней соревнований на суд жюри и зрителей выйдут около 500 спортсменок.

Министр спорта Калужской области считает, что это рекорд. Об этом он сообщил в воскресенье, 26 ноября, на своих страницах в социальных сетях. На соревнования, помимо гимнасток из Калужской области выступят спортсменки из Москвы и Московской области, Тулы и Рязани.

Победителей ждёт и новенький пьедестал почета.

- В этом году его обновили, он стал более красочным, ярким, - сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Так что теперь получать заслуженные медали стало ещё приятнее!