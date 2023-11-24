ХК «Калуга» проиграл воронежскому «Созвездию»

В четверг, 23 ноября, в Калуге во Дворце спорта ХК «Калуга» сыграл с одним из лидеров группы «А»воронежским «Созвездием» в рамках 11-ого тура нового хоккейного сезона первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет (2006 г.р.).

Первый период был за гостями льда, воронежские хоккеисты забросили две шайбы в ворота соперника.

Во втором периоде счет сравнялся, однако в третьем воронежским хоккеистам удалось вырваться вперед.

Игра закончилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

Сейчас ХК «Калуга» занимает пятую строчку турнирной таблицы.