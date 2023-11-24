Известные калужские пловцы завершили карьеру

В четверг, 23 ноября, одни из самых известных пловцов в Калужской области Анастасия и Сергей Фесиковы объявили о завершении спортивной карьеры. Они сделали это в Санкт-Петербурге на чемпионате России.

Муж и жена вместе проплыли по дорожке и попрощались со зрителями.

Анастасии Фесиковой 33 года. Она выиграла «серебро» Олимпиады 2012 года в Лондоне, становилась чемпионкой мира и Европы, устанавливала рекорды России.

Сергей Фесиков на год старше. Он выиграл «бронзу» лондонской олимпиады в составе эстафеты, становился чемпионом мира и Европы.

Спортсмены поженились в 2013 году.