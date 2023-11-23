Футболистов «Калуги» оценили в 2,7 миллиона евро

После успешного сезона во второй лиге, когда футбольный клуб «Калуга» выиграл свой дивизион, стоимость 11 игроков команды выросла. Об этом в четверг, 23 ноября, со ссылкой на данные transfermarkt.world сообщили в пресс-службе «Калуги».

Общая стоимость всех футболистов – 2,7 миллиона евро.

Самым дорогим игроком по-прежнему является Николай Суханов – 350 тысяч евро. Ранее было на 75 тысяч меньше.

Больше всего за пять месяцев взлетел в цене Тимур Абдрашитов – с 50 до 175 тысяч евро.

Весь состав ФК «Калуга» подорожал на 625 тысяч евро.