Калужские хоккеисты сыграют с командой «МФЮА» из Чехова

В Калуге в субботу, 25 ноября, в 12:00 состоится матч в рамках открытого чемпионата студенческой молодежной хоккейной лиги Москвы и Московской области дивизиона «Юг».

Во Дворце спорта «Центральный» ХК «КГУ» вновь сыграет с «МФЮА» из Чехова.

В первой домашней игре калужские хоккеисты уступили гостям со счетом 4:5.

Вход свободный.