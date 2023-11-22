Лыжница из Калужской области пришла пятой на всероссийских соревнованиях

На прошлых выходных в Республике Хакасия 350 лыжников приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии». Два дня спортсмены показывали свои силы в спринте классическим и свободным стилем.



О достойном результате лыжницы из Калужской области рассказали в региональном минспорта.



Майя Новикова (Якунина) на дистанции 5 километров оставила позади 95 соперниц. Девушка заняла пятую строчку турнирной таблицы.

Софья Фирсова, Фото: минспорта Калужской области Опубликовано: 22.11.2023 16:36 573