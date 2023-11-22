В Калугу на Кубок Первого канала по фигурному катанию приедут олимпийские чемпионы

В субботу, 9 декабря, в Калуге во Дворце спорта «Центральный» пройдет Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

В наш город приедут сильнейшие юниоры России в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

С показательными номерами в Калуге выступят олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Марк Кондратюк, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, призеры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Начало соревнований - в 14:00.