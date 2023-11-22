Пловчиха из Калужской области стала чемпионкой России

В понедельник, 20 ноября, в Санкт-Петербурге начался чемпионат России по плаванию на дистанции 25 метров. Об успехе спортсменов из Калужской области рассказали в региональном минспорта.

В первый день сборная Калужской области завоевала “бронзу” в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Представительница школы олимпийского резерва “Олимп” Мария Каменева на дистанции 100 метров на спине оставила позади всех соперников и стала чемпионкой страны 2023 года в этом виде программы.

В смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем также отличились спортсмены из “Олимпа”. Полина Иванушкина, Алина Гайфутдинова, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев в составе команды заняли третью строчку турнирной таблицы. В предварительном заплыве участвовали Владислав Герасименко, Антон Волошин, Елена Давыдова и Алина Гайфутдинова.

Соревнования продлятся до 25 ноября. В них принимают участие более 900 пловцов из 68 регионов России и Республики Беларусь.