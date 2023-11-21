Калужанин выиграл «Кубок Петра» по кикбоксингу

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России.

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге завершился межрегиональный юбилейный турнир по кикбоксингу «XXV Кубок Петра», посвящённый памяти мастера спорта СССР А.И. Ягунова.

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