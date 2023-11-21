Калужские баскетболистки стали бронзовыми призерами Открытого Фестиваля баскетбола

В Санкт-Петербурге подвели итоги Открытого Фестиваля баскетбола 3×3 Северо-Западного Федерального округа, приуроченного к юбилеям Ленинградской АЭС и города Сосновый Бор. Об этом сообщили в минспорта Калужской области во вторник, 21 ноября.



За призовые места боролись 43 команды из 20 регионов России, Республики Беларусь и Казахстана.



Калужскую область представляли 4 сборные команды - девушки до 17 лет и до 19 лет, юноши до 19 лет и до 24 лет.



Среди юниорок до 17 лет команда нашего региона «Volkodav Group» поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

Полина Гудовская, Арина Зверева, признанная одним из MVP турнира Вероника Швецова и Дарья Вельма оставили позади команду из Кашары. Игра закончилась со счетом 21:4.

В шаге от призового места остановились команды девушек до 19 лет и юношей до 24 лет. Среди юниоров до 19 лет сборная из нашего региона заняла пятое место.