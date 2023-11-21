Калужская область выиграла первую медаль на чемпионате России по плаванию

В Санкт-Петербурге начался чемпионат России по плаванию на короткой воде. Туда съехалось около 900 спортсменов.

В первый день успеха добились спортсмены Калужской области.

Владислав Герасименко, Дмитрий Савенко, Сергей Фесиков и Михаил Вековищев завоевали бронзовую медаль в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

В предварительных заплывах за Калужскую область также плыли Йован Милутинович, Андрей Удалов, Максим Голубев и Антон Волошин, рассказали 21 ноября в министерстве спорта региона.