В Калуге пройдет акция «ГТО на космической скорости!»

Жителей Калуги старше 16 лет приглашают принять участие в акции «ГТО на космической скорости!». Мероприятие состоится в четверг, 23 ноября, в тир-манеже спортшколы «Многоборец», рассказали в региональном минспорта.

Калужане смогут проверить свою физподготовку, выполнить нормативы и получить знак отличия за один день.

У участников будет возможность выполнить:

бег на 10 м, 30 м, 60 м, 100 м;

бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м, смешанное передвижение на 1000 м, 2000 м, шестиминутный бег до 800 м, скандинавская ходьба на 3 км;

подтягивание из виса на высокой или низкой перекладине, Рывок гири 16 кг, Сгибание разгибание рук в упоре лежа;

наклон вперед из положения стоя;

поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, стрельба из «электронного оружия».



Для выдающихся спортсменов предусмотрены призы - лицензионная атрибутика ГТО.