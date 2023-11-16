Тхэквондисты из Калужской области заняли призовые места на чемпионате и первенстве России

В Казани прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ, а также Фестиваль Цветных Поясов. За возможность попасть в сборную РФ боролись более 2400 спортсменов из 63 субъектов страны.

Калужскую область достойно представили 11 воспитанников Яны и Вячеслава Падурян. О результатах рассказали в минспорта Калужской области в четверг, 16 ноября.

«Золото» завоевали Злата Павловская, Муса Нашаев и Арина Егорова.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Арина Егорова, Таисия Черкасова, Максим Андреев, Евгения Яковлева. Денис Коган завоевал две серебряные медали.

«Бронза» у Дарьи Худяковой, Максима Андреева, Мусы Нашаева и Влады Савосиной.