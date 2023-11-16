В Калуге открыли скейт-парк

В Калуге на тренировочной площадке «Орбита» построили скейт-парк с зоной воркаут.

Объект появился в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил 15 ноября министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- 17 фигур разной направленности, памп-трек протяженностью 84 метра и 9 снарядов для занятий гимнастикой и силовых тренировок уже ждут любителей активного образа жизни, - прокомментировал Сердюков.