Калужские хоккеисты сыграют на домашнем льду 18 ноября

В субботу, 18 ноября, на льду Дворца спорта «Центральный» в Калуге в рамках открытого чемпионата студенческой молодежной хоккейной лиги Москвы и Московской области дивизиона «Юг» клуб «КГУ» встретится с командой «МФЮА Капитан» из Ступино.

В предыдущем туре в Подольске калужане обыграли местный ХК «ПССИ-Подольск» со счетом 6:0.

- Это уже третья победа подряд и четвертый матч без поражений наших спортсменов! – прокомментировали в региональном министерстве спорта.

Начало игры 18 ноября в 13:30. Вход свободный.