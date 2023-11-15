В Калуге строят футбольный манеж

В Калуге продолжается строительство крытого футбольного манежа у тренировочной площадки «Спутник». О ходе работ в среду, 15 ноября, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

На данный момент залита бетонная плита, смонтированы оконные блоки, устанавливаются фермы перекрытий манежа, монтируются инженерные системы.

- Впереди – обработка каркаса манежа по огнезащите, обустройство футбольного поля и зон безопасности, подключение вентиляционного оборудования, - пояснили в Минспорта. - В здании АБК будут раздевалки с душевыми, спортзал и другие помещения.

В этом манеже футболисты смогут заниматься в любое время года.