«Игры будущего» пройдут весной 2024 года

До старта первого в истории спортивного шоу «Игры будущего» осталось менее 100 дней. Фиджитал турнир, объединяющий физическую культуру и киберспорт, состоится весной 2024 года.

- Международные соревнования пройдут по 16 гибридным дисциплинам, - рассказали 15 ноября в правительстве Калужской области.

Ранее наш регион боролся за право провести этот турнир у себя, но выиграла Казань.