В Калуге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию

Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров состоится в Калуге 8-9 декабря. Соревнования примет Дворец спорта «Центральный», сообщил 14 ноября министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

В Калуге по этому поводу прошла рабочая встреча организаторов.

- Решали вопросы по размещению спортсменов, тренеров и остальных членов рабочей группы, по подготовке ледовой арены к турниру и обеспечению судейства, - пояснил Сердюков. - Постараемся организовать красочное шоу.