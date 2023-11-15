В Калуге пройдет межрегиональный турнир по волейболу

В четверг, 16 ноября, в Калуге стартует межрегиональный турнир по волейболу среди юношей 2011-2012 годов рождения, сообщили в региональном министерстве спорта.

До 19 ноября на базе ФОК и спортивного зала «Юбилейный» будут соревноваться 13 команд из Москвы, Калуги, Обнинска, Тулы, Старого Оскола, Белгорода и Липецка.

Калужскую область представят четыре команды из Калуги и две из Обнинска.

16 ноября игры начнутся с 11:00.