Калуга Обнинск
Главная Новости Спорт
История Калуги Статьи

Спортсменки из Калужской области привезли полный комплект медалей со всероссийских соревнований

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 14.11.2023 16:43 0 171
Спортсменки из Калужской области привезли полный комплект медалей со всероссийских соревнований

В Москве с 6 по 11 ноября проходили соревнования по фитнес-аэробике. О высоких результатах представителей Калужской области в Кубке России, всероссийских соревнованиях и Фестивале физической культуры, уличного спорта и современного творчества рассказали в региональном минспорта.

За призовые места боролись более 1000 спортсменок из 42 субъектов России. 

Золотую медаль на соревнованиях завоевала команда «Астерия».

Второе место на соревнованиях у команды «Глория Лайт».

«Бронзу» завоевали команды – «Глория Джуниор» и «Глория Кидс» и «Гравитация».

На первую ступень пьедестала почета в рамках Фестиваля поднялись калужанки из команд «Молния» и «Тролли», а также обнинские команды «Сто один далматинец», «Рио», «Нейрины», «Могучая четверка». Второе место у команды «Ассоль» и «Гравитация».

В своих дисциплинах спортсменки из Калужской области завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.

В рамках Кубка России третье место заняла команда «Глория».

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 14.11.2023 16:43 0 171
Тэги: калужская область спорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Один из лучших стартов среди оригинальных проектов Wink.ru — «Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Как я познакомился со своей мамой»: Wink.ru представляет документальный сериал-путешествие от создателей «Актрис» и «Балета»
Более 120 тысяч жителей области пользуются Личным кабинетом Калужской сбытовой компании
«Ростелеком» подтвердил лидерские позиции на рынке труда
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Особенности прослушивания онлайн радио
Использование вилочного погрузчика 1,5 тонны
Камень гранат: с каким металлом сочетается

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru