Спортсменки из Калужской области привезли полный комплект медалей со всероссийских соревнований

В Москве с 6 по 11 ноября проходили соревнования по фитнес-аэробике. О высоких результатах представителей Калужской области в Кубке России, всероссийских соревнованиях и Фестивале физической культуры, уличного спорта и современного творчества рассказали в региональном минспорта.

За призовые места боролись более 1000 спортсменок из 42 субъектов России.

Золотую медаль на соревнованиях завоевала команда «Астерия».

Второе место на соревнованиях у команды «Глория Лайт».

«Бронзу» завоевали команды – «Глория Джуниор» и «Глория Кидс» и «Гравитация».

На первую ступень пьедестала почета в рамках Фестиваля поднялись калужанки из команд «Молния» и «Тролли», а также обнинские команды «Сто один далматинец», «Рио», «Нейрины», «Могучая четверка». Второе место у команды «Ассоль» и «Гравитация».

В своих дисциплинах спортсменки из Калужской области завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.

В рамках Кубка России третье место заняла команда «Глория».