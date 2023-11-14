Матчи чемпионата России по волейболу пройдут в Обнинске

В четверг, 16 ноября, в Обнинске стартуют матчи четвертого тура чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б» среди мужских команд.

На площадку спортшколы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина выйдут четыре коллектива – ВК «Обнинск», ВК «Текстильщик» (Иваново), ВК «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и ВК «РЦСП» (Краснодарский край).

«Обнинск» сыграет с «РЦСП» 16 ноября и 18 ноября в 18:00, а также с «Динамо-МГТУ» 17 ноября в 18:00 и 19 ноября в 13:00, рассказали в министерстве спорта Калужской области.