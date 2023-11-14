Обнинская шахматистка завоевала «серебро» на первенстве ЦФО

На днях в Калуге завершилось первенство ЦФО по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Соревнования проходили во Дворце спорта «Центральный» и собрали 225 спортсменов из 18 регионов.

Среди девушек до 19 лет воспитанница обнинской спортшколы олимпийского резерва «Квант» Валерия Афонасьева стала серебряным призером, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».