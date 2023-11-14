Калужанин завоевал «бронзу» на чемпионате страны

В Орле в минувшие выходные прошел финал чемпионата России по обратной игре в шашки. Свои умения показывали спортсмены из Калужской, Астраханской, Ленинградской, Брянской, Орловской областей и Республики Татарстан.

Калужскую область достойно представили спортсмены из спортшколы «Шашки русские». Об этом рассказали в региональном минспорта.

Бронзовым призером стал мастер спорта Илья Романов. По очкам он уступил представителям Республики Татарстан и Орловской области.

Артем Воробьев и Диана Обухова из Калужской области заняли шестые строчки в турнирной таблице.