Калужские пловцы завоевали награды на первенстве России

На прошедших выходных в подмосковном городе Раменское прошло первенство России по плаванию среди спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. В заплывах участвовали 230 спортсменов из 43 регионов.

Калужская область завоевала 9 место в общекомандном зачете, сообщили 13 ноября в региональном министерстве спорта.

Золотая медаль и рекорд России в заплыве на дистанции 50 метров баттерфляй у Полины Талалаевой. Еще одно «золото» калужанка выиграла на дистанции 50 метров вольным стилем. Две серебряные медали она завоевала в заплывах 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.

Евгений Черников стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Две «бронзы» у него на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 100 метров вольным стилем.

В десятку лучших также попал Даниил Негода.