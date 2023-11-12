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ФК «Калуга» разгромил пензенский «Зенит» и стал победителем Второго дивизиона

Софья Фирсова.
Опубликовано: 12.11.2023 17:15 2 329
ФК «Калуга» разгромил пензенский «Зенит» и стал победителем Второго дивизиона

12 ноября с замиранием сердца ждали все фанаты и представители ФК «Калуга». Подопечные Михаила Белова с разгромным счетом 5:0 обыграли пензенский «Зенит» на выездном матче и стали заслуженным чемпионами.

В начале первого тайма счет открыл вице-капитан команды Дмитрий Каменщиков. В этом сезоне бомбардир установил клубный рекорд, оформив два хет-трика.  

На 18 и 27 минуте Тимур Абдрашитов оформил дубль с голевых передач Артема Гуцы. 

На 67 минуте забил Максим Ставцев. На 89 минуте фанатскую трибуну заставил подскочить капитан команды Николай Суханов, забив 5 мяч в ворота соперника.  

После финального свистка калужские фанаты выбежали на поле, чтобы поздравить команду с выходом в «серебро». Футболисты качали на руках своего тренера Михаила Белова. 

ФК «Калуга» стал лидером третьей группы Второй лиги «Б». Последний раз калужские футболисты становились чемпионами 28 лет назад. Ранее чемпионат выигрывал «Турбостроитель» в 1995 году и «Локомотив» в 1966 году. 

Одержав 12 побед в 17 играх и набрав при этом 39 очков «Калуга» получил путевку во вторую лигу «А». 

Первенство начнется весной следующего года. В группе «серебро» команды разбиты на две группы: Золото и Серебро, которые формируются из спортивных результатов, а не по географическому признаку.

 

Софья Фирсова.
Опубликовано: 12.11.2023 17:15 2 329
Тэги: футбол фк "калуга"
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