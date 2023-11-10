Калужское минспорта стало вторым по цифровой трансформации отрасли

Калужская область завоевала второе место во всероссийском конкурсе «Цифровая трансформация российского спорта». О результатах сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.

В интервью компании разработчику «Мой спорт» Сердюков отметил, что цифровизация призвана облегчить задачу тренерам, родителям, спортсменам и администрации и ей не нужно сопротивляться.

Также министр напомнил, что проект цифровизации детско-юношеского спорта «Мой спорт» представляет из себя онлайн-платформу для тренеров, спортсменов, спортивных организаций и федераций.

Данная система объединяет более 2 миллионов спортсменов и работает в 66 регионах страны.