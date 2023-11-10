Футболисты «Калуги» завершат осеннюю часть чемпионата игрой с «Зенитом»

В воскресенье, 12 ноября, футбольный клуб «Калуга» проведет последнюю игру чемпионата России во втором дивизионе в 2023 году.

В Пензе калужане сыграют против местного «Зенита». Игра начнется в 13:00 на стадионе спортивного клуба «Зенит».

В турнирной таблице «Калуга» лидирует, а команда из Пензы идет на девятом месте.