Две команды из Калужской области прошли в полуфинал первенства России по волейболу

В четверг, 9 ноября, в Калужской области прошли заключительные игры в рамках первенства ЦФО по волейболу среди команд юношей и девушек до 16 лет. Об этом рассказали в региональном минспорта.

Волейболистки из Обнинска в полуфинале обошли команду из Воронежской области, а в решающем матче с «СШОР по волейболу А. Савина» из Тамбовской области одержали победу со счетом 3:1 и завоевали «серебро» турнира.

В последнем матче, который прошел в областном центре, юноши сыграли с гостями из Костромы. Гости оказались сильнее и заняли третью строчку турнирной таблицы, а представители Калужской области – четвертую.

Обе наши команды прошли в полуфинал первенства России. Он пройдет с 15 января по 23 января 2024 года.