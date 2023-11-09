Новые спортивные объекты создали в Калужской области

О новых спортивных объектах в Калужской области в четверг, 9 ноября, рассказали в региональном министерстве спорта.

Площадка ГТО в Дзержинском районе стала 26-ой в регионе с начала реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

- Запланированные площадки ГТО в Калужской области открыты все, нам удалось получить средства на создание ещё одной, дополнительной. Она появилась в поселке Полотняный Завод. Спортивная площадка ГТО – это новый импульс развития физической культуры в Дзержинском районе, - прокомментировали в Минспорта.

В Калуге появился скейт-парк с зоной воркаут на тренировочной площадке «Орбита». Спортивный объект создан в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Здесь 17 фигур разной направленности, а протяженность памп-трека составляет 84 метра. Для занятий гимнастикой и силовых тренировок в зоне воркаута расположено 9 снарядов.