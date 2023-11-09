Калужские девушки дебютировали на соревнованиях по роуп скиппингу

В минувшие выходные в Москве завершились Всероссийские соревнования, а также Кубок России и фестиваль по роуп скиппингу (спортивной скакалке). Участие приняли представители 9 регионов нашей страны. Для спортсменок из Калуги это стали первые официальные старты, рассказали в региональном министерстве спорта.

Бронзовые медали завоевали Светлана Коняхина на Кубке России в дисциплине «прыжки за 180 с», а на Всероссийских соревнованиях – Софья Буневич, Виктория Евстафьева, Арина Дурнова и Александра Корнеева в дисциплине «прыжки 4 человека».

Победителями Фестиваля по роуп скиппингу стали Светлана Коняхина, Ксения Токарева, Валерия Юдина, Марьяна Дурнова и Александра Корнеева. На вторые ступени пьедестала почета поднялись Ксения Токарева, Валерия Юдина и Александра Корнеева, а также пара Александра Корнеева/Виктория Евстафьева. «Бронзу» завоевали Любовь Анисимова (две медали) и Марьяна Дурнова.