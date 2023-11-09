В Калужской области сельская молодежь провела турнир по мини-футболу

В спортивно-культурном центре села Калужская опытная сельскохозяйственная станция прошел чемпионат Перемышльского района среди команд сельских поселений по мини-футболу.

В соревнованиях приняли участие около 40 человек, сообщили в пресс-службе правительства.

Победила команда «Маяк» из деревни Горки.

На следующей неделе здесь же пройдут соревнования по стритболу среди команд образовательных учреждений. В них будут участвовать около 60 ребят.