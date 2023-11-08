Хоккеисты «Калуги» дома сыграют с «Бураном»

В воскресенье, 12 ноября, в рамках девятого тура первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет хоккейный клуб «Калуга» сыграет против «Бурана» из Воронежа. Игра начнется во Дворце спорта «Центральный» в 13:00.

Калужские хоккеисты выиграли семь последних матчей.

- Вход на игру по бесплатным билетам, которые доступны в кассах Дворца спорта. Не более 5 штук в одни руки, - рассказали в министерстве спорта Калужской области.