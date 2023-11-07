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Калужане завоевали 57 медалей на первенстве ЦФО по плаванию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.11.2023 14:56 0 234
Калужане завоевали 57 медалей на первенстве ЦФО по плаванию

Калужская область выиграла общекомандный зачет на первенстве ЦФО по плаванию в подмосковной Рузе. Наши спортсмены завоевали 57 медалей, сообщил 7 ноября губернатор Владислав Шапша.

В копилке калужан 19 золотых, 24 серебряные и 14 бронзовых медалей.

Михаил Вековищев и Мария Каменева завоевали по три золота. Победы также у Дмитрия Савенко, Алины Гайфутдиновой, Полины Иванушкиной и Елены Давыдовой. Сборные Калужской области выиграли несколько эстафет.

- Во время этих соревнований было побито 9 рекордов Калужской области, - заявил Шапша. - Молодцы, гордимся вами! Новые успехов!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.11.2023 14:56 0 234
Тэги: калужская область губернатор
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