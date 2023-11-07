В Калуге наградили киберспортсменов

В Калуге подошли к завершению бои турниров на Кубок губернатора Калужской области по компьютерному спорту. О результатах рассказал министр спорта региона Олег Сердюков в понедельник, 6 ноября.
За призовые места с этом году сражались 17 команд - 8 в дисциплине CS:GO и 9 в дисциплине Dota 2.
Призовой составил 100 тысяч рублей.
В CS:GO на первую ступень пьедестала почета поднялись ребята из команды LXSTDXNCE. Победители ушли домой с 45 тысячами рублей на приобретение компьютерной техники и получили 10000 рублей на личные расходы.
В DOTA 2 в лидерство выбилась команда Misfits. Они получили такие же призы.
Сердюков рассказал, что киберспорт начал набирать популярность с момента его появления. По его словам, данное занятие учит анализировать, концентрироваться и развивает навыки планирования.
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