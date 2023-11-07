Калужанин выиграл «серебро» на первенстве ЦФО по шахматам

В Калуге в конференц-зале Дворца спорта «Центральный» проходит первенство ЦФО по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Участие принимают 225 спортсменов, представляющие все 18 субъектов Центрального федерального округа, сообщили 7 ноября в министерстве спорта Калужской области.

Завершились соревнования по решению шахматных композиций, в которых приняли участие 70 претендентов за возможность участия в первенстве страны по шахматам в 2024 году.

Матвей Денисов из Ермолино стал серебряным призером в возрастной категории до 17 лет.

Максим Тришин из Калуги в этой группе в борьбе с 11 соперниками остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртую строчку итоговой таблицы, Артём Пенчик – девятую.

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».