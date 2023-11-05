ФК «Калуга» разгромил «Коломну» со счетом 6:0

В воскресенье, 5 ноября, «Калуга» сыграл с «Коломной» из одноименного города Московской области в последнем домашнем матче.
Встреча завершилась с разгромным счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
Футболист «Калуги» Тимур Абдрашитов посвятил эту победу своему другу-футболисту, погибшему в аварии.
В составе победителей хет-триком отметился Николай Суханов на 6, 20 и 84 минутах игры. Еще по одному голу на счету у Дмитрия Каменщикова (10-я), Тимура Абдрашитова ( 31-я), Даниила Князев (51-я).
После игры главный тренер Михаил Белов вышел на поле и поблагодарил болельщиков.
- Вы неотъемлемая часть нашей команды, вы нас поддерживаете, гоните вперед, - сказал он.
Также 12 игрока поблагодарили капитан команды Николай Суханов и вице-капитан Дмитрий Каменщиков.
Маленькая болельщица из Калуги подготовила для футболистов медали, которые украсили грудь победителей.
На пресс-конференции тренер Коломны» Александр Курбанов поздравил команду Михаила Белова с победой и отметил, что «Калуга» стала одним из самых сильных и соперников за весь сезон.
- «Калуга» достойно занимает первое место в турнирной таблице, - подытожил тренер.
Тренер «Калуги» Михаил Белов также отметил, что результат сегодняшнего поединка говорит сам за себя и его команда явно была сильнее.
- Ребята проявили в игре и агрессию и прессинг, комбинационность игры, - рассказал Белов. - Результат мог быть и больше, прекрасные моменты были у Князева, Голубцова, Ставцева.
Решающей для «Калуги» игрой станет встреча с пензенским «Зенитом» 12 ноября.
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