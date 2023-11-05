Калужский футболист во время матча почтил память погибшего в автокатастрофе друга

Как мы писали ранее, сегодня «Калуга» играет против «Коломны». Сейчас космонавты ведут 5:0.



В конце первого тайма футболисту «Калуги» Тимуру Абдрашитову с трибун передали футболку.



Он с гордостью показал ее болельщикам и футболистам, не сдерживая эмоций.



Болельщики были в недоумении, что же произошло.



После окончания первого тайма Тимур рассказал, что они с девушкой решили почтить память погибшего в аварии футболиста, игрок был другом Тимура.



- Кочет, я надеюсь ты меня слышишь. Сегодняшнюю победу я хочу посвятить ему, - рассказал Тимур.

Софья Фирсова. Фото и видео автора. Опубликовано: 05.11.2023 15:19 392