В Калуге пройдет чемпионат по акробатическому рок-н-роллу

В субботу, 4 ноября, в 10:30 в калужском Дворце спорта будет дан старт чемпионату и первенству ЦФО по акробатическому рок-н-роллу. Об этом рассказали в региональном минспорта.

Всех желающих приглашают на торжественную церемонию открытия в 17:00.

Последний раз подобные соревнования проходили в Обнинске в 2015 году. В «Центральном» акробатический рок-н-ролл покажут впервые.

В рамках чемпионата пройдут межрегиональные соревнования в дисциплине «формейшн» и Кубок ФТСАРР в дисциплине «буги-вуги».

За призовые места будут бороться 800 спортсменов, 60 из них – представители Калужской области. Они примут участие в первенстве и в межрегиональных соревнованиях.

Вход свободный. С собой организаторы просят взять сменную обувь.