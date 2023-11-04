Футболисты «Калуги» проведут последний домашний матч в 2023 году

В воскресенье, 5 ноября, футбольный клуб «Калуга» последний раз сыграет на домашнем стадионе в 2023 году.

В рамках второй лиги чемпионата России наша команда сыграет с «Коломной». Игра на стадионе «Спутник» начнется в 14:00.

В турнирной таблице калужане лидируют, а «Коломна» занимает 17 место.

Осенняя часть сезона завершится для «Калуги» 12 ноября в Пензе игрой против местного «Зенита».