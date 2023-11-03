Калужские пловцы привезли полный комплект медалей с соревнований по плаванию

В четверг, 2 ноября, в городе Руза подвели итоги чемпионата и первенства ЦФО по плаванию. Представители Калужской области показали достойный результат и завоевали призовые места, сообщили в региональном минспорта.

За медали боролись 850 спортсменов.

На первую ступень пьедестала почета поднялись Мария Каменева, Алина Гайфутдинова, Михаил Вековищев, Дмитрий Савенко и Елена Давыдова.

«Серебро» завоевали Дмитрий Савенко (на дистанции 200 метров на спине и комплексное плавание), Полина Малахова (на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляй), Елена Давыдова, Михаил Вековищев и Григорий Вековищев.

«Бронза» у Захара Гаврилова, Елены Давыдовой, Ивана Кустова и Виктории Макаровой

В эстафете 4х50 метров вольным стилем женская (Мария Каменева, Алина Гайфутдинова, Полина Иванушкина, Елена Давыдова) и мужская (Владислав Герасименко, Максим Голубев, Дмитрий Савенко, Михаил Вековищев) команды заняли первое место.

В комбинированной эстафете 4х50 «золото» завоевали Таисия Крысова, Полина Малахова, Елена Давыдова и Виктория Макарова, а на вторую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Савенко, Михаил Вековищев, Иван Кустов, Максим Голубев.