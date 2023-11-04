Калужские хоккеисты проведут домашний матч 4 ноября

В субботу, 4 ноября, хоккейный клуб «КГУ» проведет очередной матч в рамках открытого чемпионата студенческой молодежной лиги Москвы и Московской области дивизиона «Юг».

На льду Дворца спорта наша команда встретится с командой «ГСГУ» из подмосковного города Зарайск, сообщили в региональном министерстве спорта.

Начало матча в 13:30. Вход свободный.

В первых четырех турах калужане дважды выиграли и дважды проиграли.