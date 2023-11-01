Хоккеисты «Калуги» после очередной победы вышли в лидеры

В среду, 1 ноября, клуб «Калуга» провел очередной матч в рамках Юниорской хоккейной лиги Центрального федерального округа.

В городе Судогда Владимирской области наша команда со счетом 4:0 обыграла местный клуб «Судогодец». Шайбы в ворота соперника забросили Мирон Талдонов, Игорь Терехов, Валерий Сафонов и Егор Карташев.

Эта победа стала седьмой подряд для «Калуги». Команда вышла в лидеры турнирной таблицы.