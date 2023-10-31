Калужанка завоевала два призовых места на первенстве мира по шашкам

С 21 по 28 октября в турецком городе Аланья прошло первенство по шашкам-64. Калужская шашистка показала достойный результат на соревнованиях. Об этом сообщили в региональном минспорта.



На первенство приехали 160 спортсменов из 13 стран. За призовые места боролись представители шести возрастных групп. Они выступали в классической, быстрой и молниеносной программах.



Российские спортсмены стали лидерами по количеству медалей. Шашисты привезли домой 27 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали.



Представительница калужской спортшколы «Шашки русские» Ирина Анурина завоевала “серебро” в молниеносной программе.



Также Ирина принесла бронзовую медаль в копилку сборной в классической программе.



В быстрой игре Ирина заняла седьмую строчку турнирной таблицы.

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области Опубликовано: 31.10.2023 12:47 185